Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах вийшов новий 11-ий сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф". Суддями шоу залишилися Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.
Так, цього разу на сторінці шоу "МастерШеф" опублікували нове фото. На кадрі анонсували новий "МастерШеф. Битва сезонів". Як повідомляється, в сезон повернуться улюблені учасники минулих років, щоб довести, що вони дійсно гідні перемоги.
"МастерШеф. Битва сезонів! - скоро на СТБ
Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий. Прем'єра " МастерШеф. Битва сезонів " в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 о 19:00. "Нам завжди хотілося на кухні "МастерШефа" знову побачити улюбленців глядачів, дізнатися, чого вони досягли після проекту, наскільки виросли в професії і чого прагнуть. "Битва сезонів» — це другий шанс і унікальна можливість для найяскравіших учасників різних сезонів з'ясувати, хто ж з них найкращий шеф", - коментує керівник проекту Андрій Пишний.
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На проект повернеться переможець сьомого сезону Пава, який запам'ятався не тільки оригінальними стравами, а й коронним «курликом». Паша Серветник, переможець першого сезону " МастерШеф. Професіонали", повертається у всеозброєнні, адже він свій приз направив на стажування по всьому світу, навчався в Азії та Європі. Фіналістка п'ятого сезону Катерина Велика, яка програла у фіналі Євгену Клопотенко, має намір довести, що вона дійсно велика в світі кулінарії. Повернеться на головну кухню країни і незабутня кокетка Наталія Петрик-чи зможе вона спокусити суддів своїми кулінарними шедеврами? На перемогу в "битві сезонів" націлені кулінари-аматори з МастерШеф-11 Серафим Дерега і Саша Кривець, а також Фіналіст МастерШеф. Професіонали " -2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки-Олександр Цвігун",- розповідають на акаунті.
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