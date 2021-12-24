Телеканал "СТБ" анонсував новий сезон "Майстер Шеф. Битва сезонів". На шоу повернуться фаворити минулих років, щоб довести, що саме вони гідні перемоги.

Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах вийшов новий 11-ий сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф". Суддями шоу залишилися Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Так, цього разу на сторінці шоу "МастерШеф" опублікували нове фото. На кадрі анонсували новий "МастерШеф. Битва сезонів". Як повідомляється, в сезон повернуться улюблені учасники минулих років, щоб довести, що вони дійсно гідні перемоги.

"МастерШеф. Битва сезонів! - скоро на СТБ

Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий. Прем'єра " МастерШеф. Битва сезонів " в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 о 19:00. "Нам завжди хотілося на кухні "МастерШефа" знову побачити улюбленців глядачів, дізнатися, чого вони досягли після проекту, наскільки виросли в професії і чого прагнуть. "Битва сезонів» — це другий шанс і унікальна можливість для найяскравіших учасників різних сезонів з'ясувати, хто ж з них найкращий шеф", - коментує керівник проекту Андрій Пишний.

На проект повернеться переможець сьомого сезону Пава, який запам'ятався не тільки оригінальними стравами, а й коронним «курликом». Паша Серветник, переможець першого сезону " МастерШеф. Професіонали", повертається у всеозброєнні, адже він свій приз направив на стажування по всьому світу, навчався в Азії та Європі. Фіналістка п'ятого сезону Катерина Велика, яка програла у фіналі Євгену Клопотенко, має намір довести, що вона дійсно велика в світі кулінарії. Повернеться на головну кухню країни і незабутня кокетка Наталія Петрик-чи зможе вона спокусити суддів своїми кулінарними шедеврами? На перемогу в "битві сезонів" націлені кулінари-аматори з МастерШеф-11 Серафим Дерега і Саша Кривець, а також Фіналіст МастерШеф. Професіонали " -2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки-Олександр Цвігун",- розповідають на акаунті.

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