Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram участник 11 сезона шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев, который стал финалистом проекта, рассказал поклонникам, как ему пришлось рискнуть и приготовить блюдо по особой технике несмотря на замечания судьи Эктора Хименеса-Браво.

"Я очень хотел сделать технику су вид и приберег ее на этап кителей👨🏻‍🍳 Я понимал, что рисковано, ведь самого аппарата у нас нет, аматоры мы, не надо нам.

Но расти то хочется! Поэтому разобрался в сути технологии и нашел как можно её все воссоздать! Все было хорошо, пока не пришел Эктор😰

"Богдан, а зачем Вы делаете су вид без су вида?"



А как мы знаем с Эктором лучше не спорить😬

Но я парень очень упертый, да и менять что-либо, просто не было времени⏳ ", - рассказал Богдан Шинкарев.

Также кулинар-любитель рассказал, что ему не удалось сделать ту презентацию, которую он задумал, ведь не было необходимой тарелки. Однако судьи оценили блюдо, а Эктор отметил, что техника су вид Богдану удалась.

Заметим, что финал шоу "Мастер Шеф" покажут 24 декабря на телеканале "СТБ".

Ранее Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво готовится покинуть Украину со своей главной женщиной: "Это будет первый раз...".

Напомним, что участники Мастер Шеф бесцеремонно "обокрали" судью Ярославского: "Нам тоже хочется".

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво поделился новогодними рецептами: "И все это будет с майонезом".