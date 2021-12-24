Учасник другого сезону проєкту "Холостячка" Роман Свечкоренко злився в поцілунку зі своєю обраницею, шанувальники гадають, чи не Злата Огневич це.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко при приглушеному світлі зливається з дівчиною в пристрасному поцілунку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Любові вам усім", - пише Роман Свечкоренко.

Шанувальниці залишили безліч коментарів під відео, де намагаються розгадати, хто є дівчиною Романа Свечкоренко.

"Шукаємо по кофті", "Новий роман Софії Стужук?", "Чому ніхто не розглядає Злату?", "Ох і швидко після Злати знаходять собі дівчат...", "Може це Оля Виноградова😍 по зростанню підходить і стиль одягу як у неї", "Шукаємо білі шкарпетки", "З дружиною помирився?", "По зростанню схожа на Злату", "Це хто, не Злата випадково?", "Начебто Злата чи ні?".

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