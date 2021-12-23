Фаворит Златы Огневич на проекте "Холостячка" Роман Свечкоренко обратился в больницу скорой помощи после того, как попал в драку.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" в перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко решил рассказать продолжение истории, которая с ним произошла. Как известно, он угодил в драку, защищая девушку от двух мужчин, которые не давали ей проехать. По итогу, Роман Свечкоренко отправился в больницу скорой помощи, чтобы выяснить, что у него с рукой.

"Ну и конечно, чего мне не хватало в тот вечер, так это врача, который начал на меня орать", — пожаловался финалист "Холостячки".

"Я задал вопрос одному из врачей "Куда нужно идти?" и "Сколько это будет длиться?" в ответ я получил словесное недержание в мою сторону...Скажу честно, после 2 повторений "пожалуйста, говорите в спокойной форме" через 3 минуты я сам не сдержался и в той же форме ответил ему", — пожаловался Роман Свечкоренко.

"Тут врач уже извинился. Прислушайтесь, как спокойно я говорю с ним, несмотря на то, что минуту назад он на меня сорвался", — рассказал экс-участник "Холостячки".

Напомним, недавно Роман Свечкоренко рассказал о потасовке, в которой получил перелом.

"Наблюдаем со стороны конфликт. Каждый знает, как это выглядит: маты, крики, девушка кричит. Подходим ближе, стоят два здоровых мужика и не дают девушке проехать. При этом держат двери так, чтобы она не могла закрыть дверь", — рассказал Роман Свечкоренко.

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