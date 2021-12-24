Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко при приглушенном свете сливается с девушкой в страстном поцелуе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Любви вам всем", — пишет Роман Свечкоренко.
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Поклонницы оставили множество комментариев под видео, где пытаются разгадать, кто является девушкой Романа Свечкоренко.
"Ищем по кофте", "Новый роман Софии Стужук?", "Почему никто не рассматривает Злату?", "Ох и быстро после Златы находят себе девушек...", "Может это Оля Виноградова😍 по росту подходит и стиль одежды как у неё", "Ищем белые носки", "С женой помирился?", "По росту похожа на Злату", "Это кто, не Злата случайно?", "Вроде Злата или нет?".
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