Участник второго сезона проекта "Холостячка" Роман Свечкоренко слился в поцелуе со своей избранницей, поклонники гадают, не Злата Огневич ли это.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.

Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко при приглушенном свете сливается с девушкой в страстном поцелуе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Любви вам всем", — пишет Роман Свечкоренко.

Поклонницы оставили множество комментариев под видео, где пытаются разгадать, кто является девушкой Романа Свечкоренко.

"Ищем по кофте", "Новый роман Софии Стужук?", "Почему никто не рассматривает Злату?", "Ох и быстро после Златы находят себе девушек...", "Может это Оля Виноградова😍 по росту подходит и стиль одежды как у неё", "Ищем белые носки", "С женой помирился?", "По росту похожа на Злату", "Это кто, не Злата случайно?", "Вроде Злата или нет?".

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