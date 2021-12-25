Фаворит Злати Огневич на проекті "Холостячка" Роман Свечкоренко і Юлія "Зайка" з "Холостячки" потрапили в однакову ситуацію через шоу, фанати обговорюють їх особисте життя.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко все ще цікавить багатьох після фіналу. Особливо його особисте життя. Приблизно така ж ситуація склалася і з Юлією "Зайкою", яка також, як і Роман, програла на" Холостяку " у фіналі.

"Учасники зі схожими долями на проекті Холостяк / Холостячка🤔:

- на якийсь час відлучалися від проекту (з різних причин: Юля просто не отримала троянду🌹, а Рома відправився оформляти розлучення💔);

- повернулися до фіналу;

- програли фінал, їх не вибрали " - сказано в підписі під колажем.

Користувачі почали міркувати:

"Сценарій просто один); разом пара😍 💕; добре виглядайте в місці; може їм потрібно бути разом🔥; просто їх доля відвела від цього проекту і правильно зробила; була б гарна пара❤; ні, їм не по дорозі️; може і потрібно бути їм разом; взагалі не схоже️️; зайка нереально гарна і Рома🔥; у Роми ж відносини з Лерой. Або це був жарт?; Ну зовсім не пара, Юлічка гідна кращого!!!».

Раніше екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко вирішив розповісти продовження історії, яка з ним сталася.

Як відомо, він потрапив у бійку, захищаючи дівчину від двох чоловіків, які не давали їй проїхати. За підсумками, Роман Свечкоренко відправився в лікарню швидкої допомоги, щоб з'ясувати, що у нього з рукою.

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