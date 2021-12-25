Фаворит Златы Огневич на проекте "Холостячка" Роман Свечкоренко и Юлия "Зайка" из "Холостячки" попали в одинаковую ситуацию из-за шоу, фанаты обсуждают их личную жизнь.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко все еще интересует многих после финала. В особенности его личная жизнь. Примерно такая же ситуация сложилась и с Юлией "Зайкой", которая также, как и Роман, проиграла на "Холостяке" в финале.

«Участники с похожими судьбами на проекте Холостяк/Холостячка🤔:

- на какое-то время отлучались от проекта (по разным причинам: Юля просто не получила розу🌹, а Рома отправился оформлять развод💔);

- вернулись к финалу;

- проиграли финал, их не выбрали» - сказано в подписи под коллажем.

Пользователи принялись рассуждать:

«Сценарий просто один); Вместе пара😍💕; Хорошо смотритесь в месте; Может им нужно быть вместе🔥; Просто их судьба отвела от этого проекта и правильно сделала; Була б гарна пара ❤; нет, им не по пути️😂; Может и нужно быть им вместе; Вообще не похоже 🤷‍♀️; Зайка нереально гарна і Рома 🔥; У Ромы же отношения с Лерой. Или это была шутка?; Ну совсем не пара, Юличка достойна лучшего!!!».

Ранее экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко решил рассказать продолжение истории, которая с ним произошла.

Как известно, он угодил в драку, защищая девушку от двух мужчин, которые не давали ей проехать. По итогу, Роман Свечкоренко отправился в больницу скорой помощи, чтобы выяснить, что у него с рукой.

Ранее сообщалось, финалист "Холостячки" Свечкоренко рассказал о потасовке, в которой получил перелом: "Маты, крики, девушка..."

Также, экс-фаворит Огневич рассказал, что у нее было с Задворным на самом деле: "Я с ним говорил после финала..."

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