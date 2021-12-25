Співачка і головна героїня шоу" Холостячка " Злата Огневич показала, що сталося з її елітною квартирою в Києві.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка вибрала на проекті Андрія Задворного, але переможець шоу в підсумку кинув артистку. А нещодавно Злата анонсувала у себе в Instagram, що перебере свій гардероб разом зі стилістом.

На нових сторіс Огневич показала, що сталося з її квартирою в елітному районі Києва, яку подарували 7 років тому батьки. На відео Злата показала кімнату, де лежало багато речей, які сортувала разом зі стилістом. Як виявилося, деякі наряди співачка віддасть, деякі переробить, а частину було вирішено залишити.

"Страшно заходити. Частину речей буду відправляти, коли складу список для дому тварин і запощу в стрічку. І тоді-почнемо обмін", - написала Огневич.





"Мені просто навіть вже дивно заходити. О Боже мій...",- сказала Злата у відео.

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