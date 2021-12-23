Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала популярной исполнительницей в Украине, участвовала на Евровидении, где взяла "бронзу", а также победила в шоу "Маска". Звезда попыталась найти свою любовь на "Холостячке", но победитель проекта Андрей Задворный бросил звезду после окончания романтического шоу. Не забывает Злата и о соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.
"Стиль это не про моду ( она слишком быстротечна и циклична ). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания.
Сегодня ко мне приедет стилист и мы вместе будем делать разбор моего гардероба, в сториз запощу процесс.
Это очень интересно и даже полезно )) Я уверена, что Вы для себя узнаете много нового или просто поймете, на что стоит обратить внимание", - написала Огневич.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Певец Дан Балан рухнул с высоты третьего этажа, подробности: "Рядом был металлический штырь"
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Не стало знаменитого актера, фильмы с которым обожали: "Блестяще талантливый, но недооцененный"
"Люди прыгали из окон": кадры и новые подробности огненной трагедии в отеле с детьми под Винницей
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая", "Очень-очень красивая", "Шикарный лук у вас красотка", "Обворожительная красота".
Напомним, врач сорвался на Свечкоренко из "Холостячки", загремевшего в БСП после драки и полиции
Также Politeka сообщала, что Огневич после разрыва с триумфатором «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год
А еще Politeka писала, что несостоявшийся бойфренд "Холостячки" Огневич Дима Шевченко заметно прихорошился