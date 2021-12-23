Певица Злата Огневич, которая была главной героиней "Холостячки", рассказала о стиле и показала эффектный образ.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала популярной исполнительницей в Украине, участвовала на Евровидении, где взяла "бронзу", а также победила в шоу "Маска". Звезда попыталась найти свою любовь на "Холостячке", но победитель проекта Андрей Задворный бросил звезду после окончания романтического шоу. Не забывает Злата и о соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

"Стиль это не про моду ( она слишком быстротечна и циклична ). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания.

Сегодня ко мне приедет стилист и мы вместе будем делать разбор моего гардероба, в сториз запощу процесс.

Это очень интересно и даже полезно )) Я уверена, что Вы для себя узнаете много нового или просто поймете, на что стоит обратить внимание", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Очень-очень красивая", "Шикарный лук у вас красотка", "Обворожительная красота".

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