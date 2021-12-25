Певица и главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, что случилось с ее элитной квартирой в Киеве.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей и главной героиней шоу "Холостячка". Звезда выбрала на проекте Андрея Задворного, но победитель шоу в итоге бросил артистку. А недавно Злата анонсировала у себя в Инстаграм, что переберет свой гардероб вместе со стилистом.

На новых сторис Огневич показала, что случилось с ее квартирой в элитном районе Киева, которую подарили 7 лет назад родители. На видео Злата показала комнату, где лежало много вещей, которые сортировала вместе со стилистом. Как оказалось, некоторые наряды певица отдаст, некоторые переделает, а часть было решено оставить.

"Страшно заходить. Часть вещей буду отправлять, когда составлю список для дома животных и запощу в ленту. И тогда - начнем обмен", - написала Огневич.





"Мне просто даже уже страно заходить. О боже мой...", - сказала Злата в видео.

Напомним, Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" решилась на кардинальные перемены

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