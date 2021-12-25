Санта Дімопулос вирішила поділитися цікавими кадрами з відпочинку, проведеного разом з сином в Москві, зараз там досить холодно, проте вони знайшли, чим будуть займатися.

Як передає Politeka.net, в Instagram Санта Дімопулоспоказує різні моменти з життя, хвалиться відпочинком з дітьми і чоловіком або розповідає про плани на майбутнє. Цього разу Дімопулос показала, як веселиться з сином після показу театрального виступу "Лускунчик".

«Збулася моя мрія! Лускунчик, це так красиво, неймовірно " - говорить у відео Дімопулос і ділиться щасливими кадрами зі старшим сином Даніелем. Справа в тому, що артистка вирушила на Відпочинок з сином до Москви і навіть незважаючи на мороз добре проводить час.

Після п'єси Дімопулос покрасувалася також з дитиною в залі і показала заодно свій цікавий образ. У чорній сукні з великим вирізом на всю спину Санта виглядала досить ефектно.

"Мені дуже подобається дорослішати: люблю спостерігати, як змінюється мій стиль, смаки і спосіб мислення. Люблю відкривати для себе все більше речей, які покращують якість життя. У мене були часи, коли догляд за шкірою обличчя зводився до вмивання і сну.

Але з кожним роком їй потрібно все більше уваги і я намагаюся його приділяти-адже це прояв любові до себе», - зазначила Дімопулос, додавши, що перепробувала багато коштів, перш ніж знайти своє.

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