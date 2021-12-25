Как передает Politeka.net, в Инстаграм Санта Димопулоспоказывает разные моменты из жизни, хвастасется отдыхом с детьми и мужем или рассказывает о планах на будущее. В этот раз Димопулос показала, как веселится с сыном после показа театрального выступления "Щелкунчик".
«Сбылась моя мечта! Щелкунчик, это так красиво, невероятно» - говорит в видео Димопулос и делится счастливыми кадрами со старшим сыном Даниэлем. Дело в том, что артистка отправилась на отдых с сыном в Москву и даже несмотря на мороз хорошо проводит время.
После пьесы Димопулос покрасовалась также с ребенком в зале и показала заодно свой интересный образ. В черном платье с крупным вырезом во всю спину Санта смотрелась весьма эффектно.
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«Мне очень нравится взрослеть: люблю наблюдать, как меняется мой стиль, вкусы и образ мышления. Люблю открывать для себя все больше вещей, которые улучшают качество жизни. У меня были времена, когда уход за кожей лица сводился к умыванию и сну.
Но с каждым годом ей требуется все больше внимания и я стараюсь его уделять – ведь это проявление любви к себе», - отметила Димопулос, добавив, что перепробовала много средств, прежде чем найти свое.
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