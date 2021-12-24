Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво приголомшив заявою про дитину і заговорив про виліт з України.

Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який активно веде свій блог в Instagram, напередодні 50-річного ювілею приголомшив фанатів визнанням.

У своїх сторіс шеф-кухар опублікував картину із загадковим написом: "У мене буде дитина". Треба сказати, що цей пост викликає багато питань, враховуючи, що у своєму віці шоумен Не одружений і нічого не відомо про наявність у нього дітей.

Однак, як виявилося, ця сторіс - такий собі інтригуючий анонс до нового посту Ектора в Instagram, в якому він розповів про випадки, коли дівчата говорили йому, що вагітні.

Зазначимо, що нещодавно в інтерв'ю Каті Осадчій Хіменес-Браво відповів на підозри в його нетрадиційній орієнтації. Так, за словами ресторатора людям не варто лізти в чуже ліжко. А з приводу дітей і сім'ї він зазначив, що всьому свій час. "Настане момент, коли я відчую, що хочу сім'ю, і тоді все це буде", - сказав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво заінтригував кадрами з вокзалу: "Як думаєте, куди я так рано...".

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як працював посудомийником: фото юного ресторатора.

Також Politeka писала, що Ні дружини, ні дітей: Хіменес-Браво чесно відповів Осадчій, як ставиться до свого майбутнього ювілею.