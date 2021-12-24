Як пише Politeka.net, Слава Дьомін став успішним ведучим. Зірка часто миготить на знімках з Тіною Кароль, а також веде проект на Ютубі "Слава+". Не забуває Дьомін і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Слава був в костюмі, сорочці і туфлях. Зірка стояв перед дзеркалом, демонструючи свій образ.
"Олександр Топольський. Ось хто повинен бути "Холостяком". Ти зайняв моє місце!",- написав Слава під фото.
Варто відзначити, що Олександр Топольський є другом слави Дьоміна і став новим героєм шоу "Холостяк". До цього в проекті був головним героєм Михайло Заливако, який вибрав на проекті Ганну Богдан, з якою донині разом.
До цього артист показав, як йде на сцену. Дьомін крокував коридором, пританцьовуючи під музику, яка звучала в ролику.
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"Ведучий йде на сцену", - підписав жартівливо кадри зірка і додав красномовний смайлик сміху.
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