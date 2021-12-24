Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною блогеркою і починаючою моделлю, яка навчається в Нью-Йорку, США. Зірка нещодавно вирушила на східне узбережжя Мексики, де проводила час з нареченим-мільйонером, який потрапив до списку Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Євдокименко продемонструвала фігуру в яскравій сукні з відкритою спиною. Соня стояла на пляжі, вражаючи райськими видами.
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Солодке місце, Пола Блума
Верх ірраціональності, Ден Аріелі.
Атлас серця, Брене Браун", - написала Соня.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка ніжна", "Прекрасна", "красуня", "дуже-дуже красиво", "надзвичайної краси пейзаж".
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