Каменських, Неплях, Онуфрійчук та інші знаменитості перед Новим роком вже не раз вразили публіку вибором оригінальних нарядів, тому шанувальники обговорюють побачене.

Як передає Politeka.net, перед празником багато зірок встигли відзначитися яскравими образами, які відразу запам'яталися фанатами. Цього разу шанувальникам запропонували вибрати кращий з тих, що артистки показали За останній час.

Фанатам запропонували вибрати топ образів серед різних зірок, серед яких відзначилися Настя Каменських, Іванна Онуфрійчук, Анна Неплях і багато інших. Вони позували в самих різних сукнях модного фасону, але об'єдналися в одному – всі наряди їх були розшиті блискітками.

«До Нового Року завжди хочеться підібрати для себе найяскравіші блискучі образи 💫 Гортай карусель і дивись, яке плаття з блискітками сподобалися знаменитості. А ти вже вибрав для себе костюм для новорічної ночі?» - йдеться у підписі.

Ми писали, що Настя Каменських веде сольну кар'єру більше 4 років під псевдонімом "NK". Також, артистка є суддею на шоу"Маска".

Так, співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських виставила напоказ свої пишні форми в камуфляжних лосинах і в крихітному ТОПі чорного кольору показала, чим заманює свого чоловіка Потапа (Олексія Потапенко). Співачка відіграла концерт і нарешті збирається відпочивати вдома.

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