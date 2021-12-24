Як передає Politeka.net, перед празником багато зірок встигли відзначитися яскравими образами, які відразу запам'яталися фанатами. Цього разу шанувальникам запропонували вибрати кращий з тих, що артистки показали За останній час.
Фанатам запропонували вибрати топ образів серед різних зірок, серед яких відзначилися Настя Каменських, Іванна Онуфрійчук, Анна Неплях і багато інших. Вони позували в самих різних сукнях модного фасону, але об'єдналися в одному – всі наряди їх були розшиті блискітками.
«До Нового Року завжди хочеться підібрати для себе найяскравіші блискучі образи 💫 Гортай карусель і дивись, яке плаття з блискітками сподобалися знаменитості. А ти вже вибрав для себе костюм для новорічної ночі?» - йдеться у підписі.
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Ми писали, що Настя Каменських веде сольну кар'єру більше 4 років під псевдонімом "NK". Також, артистка є суддею на шоу"Маска".
Так, співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських виставила напоказ свої пишні форми в камуфляжних лосинах і в крихітному ТОПі чорного кольору показала, чим заманює свого чоловіка Потапа (Олексія Потапенко). Співачка відіграла концерт і нарешті збирається відпочивати вдома.
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