Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Полякова є зірковим детективом в шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Андрієм Данилком, Настею Каменських і Дзідзьо.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова у шикарному чорному вбранні покрутилася перед камерою і блиснула своїми ідеальними формами.
Співачка, показала як знімають бекстейдж за лаштунками шоу "Голос країни".
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Ольга Полякова вбралася в шикарний комбінезон, який відмінно підкреслює її фігуру. Корсет з глибоким вирізам робить акцент на її формах.
Нагадавши, Ольга Полякова стала новою суддею-тренером на проєкті "Голос країни". Також, її колегами став Потап (Олексій Потапенко), Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук.
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