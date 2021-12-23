Программа "Зірковий Шлях" отметила украинских знаменитостей разными наградами, пишет Politeka.net. Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграм. (Чтобы посмотреть полностью, доскролльте до конца страницы)
Так, Дима Монатик стал победителем в номинации "Всегда танцующий человек", Тина Кароль -Скандал года, Оля Полякова и ее дочь Маша - Королева в кино года и Повзрослевшая года соответственно, Настя Каменских - Девочка, которая рулит, Олег Винник - Самый длинный тур года, Наташа Могилевская - Учительница года, Верка Сердючка - Даже, если вам немного за 30 года, и другие звезды.
За два часа пост собрал сотни лайков и немного комментариев.
"Тина Кароль 🔥", "Олег Винник лучший ❤️❤️❤️❤️", "Храброе сердце Мэловина ❤️🔥🙌", "Hardkiss заслуживают «рок года»)", "Совет за победу Melovin, Пивоварова и Тины Кароль 👏😍", "Melovin ребенка из пожара вынес или спас утопающих? В чем храбрость?", - написали пользователи Сети.
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