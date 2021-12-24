Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова в шикарном черном наряде покрутилась перед камерой и блеснула своими идеальными формами.
Певица, показала как снимают бекстейдж за кулисами шоу "Голос країни".
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Полякова огорошила поведением на «Голосі країни», кадры попали в сеть: «Оля когда-нибудь бывает в адеквате?»
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети: "Последний сезон, который смотрим"
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Ольга Полякова нарядилась в шикарный комбинезон, который отлично подчеркивает её фигуру. Корсет с глубоким вырезам делает акцент на её формах.
Напомним, Ольга Полякова стала новой судьей-тренером на проекте "Голос країни". Также, её коллегами стал Потап (Алексей Потапенко), Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.
Ранее сообщалось, Полякова огорошила поведением на "Голосі країни", кадры попали в сеть: "Оля когда-нибудь бывает в адеквате?"
Также, Кароль, Полякова, Каменских и другие звезды победили в нелегкой борьбе: стало известно, чем все закончилось
Politeka рассказывала, Полякова дерзко ответила на претензии Дорофеевой перед съемками "Голосу країни": "Нагло обманули!"