Известная певица Ольга Полякова за кулисами проекта "Голос країни" покрутилась перед камерами в корсете с глубоким вырезом.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова в шикарном черном наряде покрутилась перед камерой и блеснула своими идеальными формами.

Певица, показала как снимают бекстейдж за кулисами шоу "Голос країни".

Ольга Полякова нарядилась в шикарный комбинезон, который отлично подчеркивает её фигуру. Корсет с глубоким вырезам делает акцент на её формах.

Напомним, Ольга Полякова стала новой судьей-тренером на проекте "Голос країни". Также, её коллегами стал Потап (Алексей Потапенко), Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.

Ранее сообщалось, Полякова огорошила поведением на "Голосі країни", кадры попали в сеть: "Оля когда-нибудь бывает в адеквате?"

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