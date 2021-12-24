Як передає Politeka.net, 21 грудня Олена Шоптенко відсвяткувала своє 34-річчя. Кадрами зі святкування Дмитро Дікусар поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Більше пийте - у мене буде більше компромату", - кричала гостям Шоптенко.
Як розповідала раніше сама Олени Шоптенко, її з Дмитром Дікусаром відносини почалося з конкуренції і суперництва, а закінчилося симпатією і врешті-решт любов'ю. Вони зізналися, що зустрічаються в 2012 році. У 2013 році Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар одружилися і влаштували красиве весілля з вінчанням в Грузії.
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Однак шлюб артистів тривав без малого три роки. Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар повідомили про своє розлучення в квітні 2016 року. Як виявилося, колишні закохані на той момент не жили разом вже півроку, а Олена навіть встигла закохатися в іншого.
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