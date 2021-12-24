Відомий український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар став гостем галасливої вечірки з нагоди дня народження його екс-дружини, хореографа «Танців з зірками» Олени Шоптенко.

Як передає Politeka.net, 21 грудня Олена Шоптенко відсвяткувала своє 34-річчя. Кадрами зі святкування Дмитро Дікусар поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Більше пийте - у мене буде більше компромату", - кричала гостям Шоптенко.

Як розповідала раніше сама Олени Шоптенко, її з Дмитром Дікусаром відносини почалося з конкуренції і суперництва, а закінчилося симпатією і врешті-решт любов'ю. Вони зізналися, що зустрічаються в 2012 році. У 2013 році Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар одружилися і влаштували красиве весілля з вінчанням в Грузії.

Однак шлюб артистів тривав без малого три роки. Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар повідомили про своє розлучення в квітні 2016 року. Як виявилося, колишні закохані на той момент не жили разом вже півроку, а Олена навіть встигла закохатися в іншого.

Раніше повідомлялося, Катерина Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "якщо ви уважно подивитеся..."

Також, Дікусара, Монатіка, Jerry Heil та інших зірок потрясло нещастя з Дантесом: "треба було терміново викликати швидку"

Politeka розповідала, Дмитро Дікусар оголосив про несправедливість на "Танцях з зірками": "якби все було чесно..."