Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилося відео бекстейдж-шоу програми "Маска", в якому Настя Каменських зізналася в коханні своєму колезі зірковій детективу Андрію Данилко.
У ролику ведуча влаштувала Наст невеликий тест, як добре вона знає свого колегу Андрій. Так, серед іншого було питання про альбом артиста і про його знак Зодіаку. Також ведуча запитала у співачки про голлівудський фільм, в якому зіграв Данилко.
На це Каменських поспішно відповіла: "Шпигун". Я його тільки недавно переглядала. І дуже-дуже пишаюся, якщо чесно. І вважаю, що Андрій міг би ще й Всесвіт заполонити своїм талантом. Ось. Але він дійсно дуже сором'язливий. Андрій, я тебе люблю".
Також ведуча запитала, на яку з масок ставить Настя перед фіналом, на що співачка відповіла: "Я от не знаю, вони круті всі. Я думала, що дійде Горила. Мені дуже подобалося, як вона співає, чесно. І якось мені було дивно, що вона вилетіла. Мухомор класний, але мені здається, що це не переможець".
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
Уже більше тридцяти жертв, у ДСНС терміново попередили про небезпеку: "Забороняється..."
Дружина "Холостяка" Добриніна без штанів покружляла біля ялинки: "Почнемо"
ЗНО-2022: правила для абітурієнтів змінилися, кому доведеться здавати математику
Нагадаємо, Фінал шоу "Маска" з Жирафою, Мухомором і Скандалом, в Мережі вже назвали переможця: "Однозначно".
Як повідомляла Politeka, Данилко розкрив сумну долю купленого Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі: "Зло бере".
Також Politeka писала, що Каменських у крихітному топіку на ліжку показала, чим заманює Потапа: "Додому".