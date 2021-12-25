Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилося відео бекстейдж-шоу програми "Маска", в якому Настя Каменських зізналася в коханні своєму колезі зірковій детективу Андрію Данилко.

У ролику ведуча влаштувала Наст невеликий тест, як добре вона знає свого колегу Андрій. Так, серед іншого було питання про альбом артиста і про його знак Зодіаку. Також ведуча запитала у співачки про голлівудський фільм, в якому зіграв Данилко.

На це Каменських поспішно відповіла: "Шпигун". Я його тільки недавно переглядала. І дуже-дуже пишаюся, якщо чесно. І вважаю, що Андрій міг би ще й Всесвіт заполонити своїм талантом. Ось. Але він дійсно дуже сором'язливий. Андрій, я тебе люблю".

Також ведуча запитала, на яку з масок ставить Настя перед фіналом, на що співачка відповіла: "Я от не знаю, вони круті всі. Я думала, що дійде Горила. Мені дуже подобалося, як вона співає, чесно. І якось мені було дивно, що вона вилетіла. Мухомор класний, але мені здається, що це не переможець".

Нагадаємо, Фінал шоу "Маска" з Жирафою, Мухомором і Скандалом, в Мережі вже назвали переможця: "Однозначно".

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