Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Мішель Андраде позує в білому злитому купальнику на яхті зі своєю мамою, на ім'я Світлана. Варто відзначити, що мама Мішель Андраде точно в такому ж купальнику.
"Ми зробили ці купальники з великою любов'ю, щоб кожна могла відчувати в них себе круто, сміливо і красиво!
Подивіться, як йде Светочке!", — розповівши Мішель Андраде.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ви чудові в цих купальниках, Мішель Андраде!", "Мама і дочка, яка краса", "Чікуліні які", "Красуні", "Мама бомба, чесно кажучи)", "Ого, це твоя мама?", "Мама - еталон краси!", "Дві красуні".
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