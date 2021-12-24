Як пише Politeka.net, Камалія є переможницею "Міс Світу", а також дружиною чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура. Нещодавно артистка випустила новорічну пісню разом зі своїми малятками-дочками. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

У новій публікації співачка зробила скрін свого профілю в Тікток, який тільки завела. На зірку там вже підписалися більше тисячі фанатів і поставили тисячі лайків.

"Друзі, Я не так давно завела собі аккаунт в ТВК тоці, поки намагаюся в ньому розібратися і експериментую, я ще зовсім чайник, але дуже хочеться, щоб ви всі підписалися! А може хтось із вас в цьому профі, і допоможе мені розібратися?)", - написавши Камалія під скрином, звернувшись до фанатів.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вже", "можу допомогти", " не блогер з мільйонною аудиторією, але можу допомогти розібратися!) ", "Я тебе вже знайшла там".

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