Как пишет Politeka.net, Камалия является победительницей "Мисс мира", а также супругой мужа-миллиардера Мохаммада Захура. Недавно артистка выпустила новогоднюю песню вместе со своими малышками-дочерями. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В новой публикации певица сделала скрин своего профиля в ТикТок, который только завела. На звезду там уже подписались более тысячи фанатов и поставили тысячи лайков.

"Друзья, я не так давно завела себе аккаунт в Тик Токе, пока пытаюсь в нем разобраться и экспериментирую, я еще совсем чайник, но очень хочется, чтобы вы все подписались! А может кто-то из вас в этом профи, и поможет мне разобраться?)", - написала Камалия под скрином, обратившись к фанатам.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Уже", "Могу помочь", "Не блогер с миллионной аудиторией, но могу помочь разобраться!)", "Я тебя уже нашла там".

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