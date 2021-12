Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте відома як співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Дівчина веде сольну кар'єру з ранніх років. У неї троє дітей - Микита, Дені та Клавдія.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте позує в шикарній білій сукні з рюшами, яка відкриває вид на плечі артистки. Біля Орбакайте красується її дочка-Клавдія Земцова.

"Ми, дівчатка-католички, вітаємо всіх з наступаючим Різдвом ✨ We wish you a merry Christmas! 🎄Щастя, щастя, щастя", - привітала зі святами Крістіна Орбакайте.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка красива дочка у Христини, відразу видно, що розумниця", "Симпотки з наступаючим, Клавочка росте леді та красуня", "Клавдія схожа на свого тата. Красуні!", "Які погодні сніжинки", "Сім'я у вас бомба", "Шик, блиск, краса", "Клава перетворюється в красуню", "На одне обличчя", "Клавдія дуже красива леді", "Дуже жіночні".

Раніше повідомлялося, "Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах

Також, дочка Пугачової Орбакайте видала, на кого рівнялася всю свою кар'єру, і це не мати: "Спасибі вам"

Politeka розповідала, 50-річна дочка Пугачової Орбакайте в міні-вбранні зганьбилася на сцені: "Може, досить виходити в трусах?"