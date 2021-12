Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте известна как певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Девушка ведет сольную карьеру с ранних лет. У неё трое детей - Никита, Дени и Клавдия.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте позирует в шикарном белом платье с рюшами, которое открывает вид на плечи артистки. Возле Орбакайте красуется её дочь - Клавдия Земцова.

"Мы, девочки-католички, поздравляем всех с наступающим Рождеством ✨ We wish you a Merry Christmas! 🎄Счастья, счастья, счастья", — поздравила с праздниками Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красивая дочка у Кристины, сразу видно, что умница", "Симпотки с наступающим, Клавочка растет леди и красавица", "Клавдия похожа на своего папу. Красавицы!", "Какие погодные снежинки", "Семья у вас бомба", "Шик, блеск, красота", "Клава превращается в красавицу", "На одно лицо", "Клавдия очень красивая леди", "Очень женственные".

