Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте похвасталась фигурой на светском мероприятии, эффектно пройдясь с дочерью за руку.

Единственная дочь Аллы Пугачевой тщательно следит за внешностью, поэтому выглядит моложе своих 50 лет, передает Politeka.net. Секрет стройности и привлекательности звезды в регулярных занятиях спортом, а также в правильном питании.

Певица занимается боксом, фитнесом и хореографией. Кристина Орбакайте приучила к правильному питанию всю семью и лишь изредка позволяет что-то вкусное, но не очень полезное, например, пиццу.

По словам певицы, в их рационе всегда есть гречка и растительное молоко, и они стараются не есть сладкое.

На днях звезда посетила церемонию вручения премии FashionTV вместе с семьей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Дочь Аллы Пугачевой продефилировала в ультракоротких шортах, держа за руку девятилетнюю дочь, Клаву.

"Крис, ты шикарная! Мне кажется, мы еще и помолодели после нашего спектакля «Даная»", "Статуэтка😍", "Вот это фигурка!!!! Никакие Джей Ло не сравнятся! Невероятно 🙌❤️", "Кристина, обожаю❤️грациозная, интеллигентная, се**уальная, красивая👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼😊❄️🥰", - написали пользователи Сети.

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