Як повідомляє Politeka.net, Сергій і Сніжана Бабкіни у шлюбі з 2009 року. У пари двоє спільних дітей. Також у Сніжани є син від першого шлюбу. У новому пості на своїй сторінці в Instagram знімками дружина артиста поділилася несподіваними кадрами.
Сніжана Бабкіна вирішила спародіювати свого чоловіка, вбравшись в червоний брючний костюм, чорний капелюх і навіть приклеївши бороду. І, звичайно ж, не обійшлося без гітари.
У такому вигляді дружина співака з'явилася в гумористичній програмі "Ліга Сміху".
"Бабкін, ти чи що?😂" - підписала вона кадри.
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Таке перевтілення Сніжани Бабкіної викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Реакції публіки виявилися самими різними.
"Сніжана, Акторська майстерність-ваше все! Ви аж сіяті», «злякалася», «Вау», "схожий", - пишуть в коментарях.
Відреагував і сам Сергій Бабкін.
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