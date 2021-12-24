Як повідомляє Politeka.net, Сергій і Сніжана Бабкіни у шлюбі з 2009 року. У пари двоє спільних дітей. Також у Сніжани є син від першого шлюбу. У новому пості на своїй сторінці в Instagram знімками дружина артиста поділилася несподіваними кадрами.

Сніжана Бабкіна вирішила спародіювати свого чоловіка, вбравшись в червоний брючний костюм, чорний капелюх і навіть приклеївши бороду. І, звичайно ж, не обійшлося без гітари.

У такому вигляді дружина співака з'явилася в гумористичній програмі "Ліга Сміху".

"Бабкін, ти чи що?😂" - підписала вона кадри.

Таке перевтілення Сніжани Бабкіної викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Реакції публіки виявилися самими різними.

"Сніжана, Акторська майстерність-ваше все! Ви аж сіяті», «злякалася», «Вау», "схожий", - пишуть в коментарях.

Відреагував і сам Сергій Бабкін.

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Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін поруч з коханою дружиною поділився своєю радістю: "вона знає".

Також Politeka писала, що Дружина Сергія Бабкіна вирішила кардинально змінити імідж:"розкриваємо всі секрети".