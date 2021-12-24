Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, похвалилася своїми обновками. У своєму мікроблозі в Instagram красуня поділилася яскравими кадрами у двох різнокольорових шубах - блакитній і зеленій.

На нових знімках Слава відображена в різних локаціях і позах, в очі кидаються її незвичайні образи і нова зачіска. На перших кількох знімках співачка позує в яскравій блакитній шубі, на інших кадрах – в такій же, тільки зеленій. Її волосся зібране у високий тугий пучок, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Камінська написала: "Нічого не піднімає мені настрій так, як яскравий одяг! А при мінус 10, яскрава і тепла – саме те. Така яскрава шуба відмінно підходить моїм очам і настрою, як раз те, що я так давно шукала". Шанувальники просто в захваті від нових фото зірки, її засипають компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила вибором теми для дня народження сина: "А ваші діти дивилися...".

Як повідомляла Politeka, Екс-"Неангел" Камінська похвалилася Осадчою своїм спонсором: "Витрачаю, більше, ніж заробляю".

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" вразила Осадчу кількість своїх квартир: "Я ж 15 років працювала".