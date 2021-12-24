Як повідомляє Politeka.net, кадри опублікували на офіційній сторінці проекту «Маска» в Instagram.

Схоже, у зіркових детективів з'явиться "підкріплення".

«У фіналі шоу МАСКА Андрій Данилко @v_serduchka буде з підтримкою 😁 гостя допоможе детективам розгадати, хто ховається під масками фіналістів 🔥 і, звичайно, подарує глядачам неймовірний настрій», - йдеться в повідомленні.

На кадрах Андрій Данилко зображений з лялькою Вєрки Сердючки. При цьому Оля Полякова схопилася з місця і кинулася поправляти наряд "Сердючки".

Ведучий "Маски" Володимир Остапчук поцікавився, як настрій помічниці Данилко.

"Мені дуже подобається, але хочеться шампанського», - прозвучала відповідь.

Кадри повеселили користувачів мережі.

"Данилка обожнюю«,» Данилко самий кльовий", пишуть в коментарях.

Також глядачі поділилися своєю думкою щодо того, хто ж стане переможцем другого сезону шоу «Маска».

"Перемога за Жирафом, буде істерика від того, що там Меловін!) Дуже професійно, бідолаха Дзідзьо, таке розчарування", - написали в мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Нагадавши, у Мережі вже назвали переможця другого сезону шоу "Маска": "Однозначно"

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