Як повідомляє Politeka.net, кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан - українська модель, турагент. Після фіналу проекту Популярність дівчини різко зросла, тому тепер вона активно веде Instagram і показує різні моменти життя, радуючи шанувальників. До слова, за сторінкою дівчини стежать 265 тисяч фоловерів.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Анна Богдан показала фото романтичної прогулянки з Михайлом Заливако. Кохані стояли на березі і трималися за руки.
"А який у вас зараз настрій?» - звернулася обраниця "Холостяка" до фоловерів.
Знімок Ганни Богдан з Михайлом Заливако викликав емоційну реакцію користувачів мережі.
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"Ви такі класні☺❤ побільше спільних фото виставляйте, дуже красива пара❤", «ви Прекрасна пара. Милуюся", - відреагували фоловери дівчини.
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