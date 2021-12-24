Ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник показав ексклюзивні кадри зі зйомок шоу, викликавши захват в мережі.

Як передає Politeka.net, в Instagram Григорій Решетник поділився кадрами зі зйомок «Україна має талант». Він стояв на сцені і готувався до початку шоу. Телеведучий був одягнений у своєму стилі, позуючи в штанях, оригінальному піджаку і білих кросівках.

"Це Україна має талант", - коротко підписав фото ведучий

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Який стильний", "Ви прекрасний ведучий", «дуже чекаємо випуску», «який крутий», "Сцена неймовірно красива", - пишуть користувачі Мережі.

В коментарях також відписалася дружина Решетника Христина, яка вирішила його підбадьорити.

"Боже, яка краса! Це твоя сцена. Коханий, вся країна чекає", - підписала фото з чоловіком Христина, розчуливши всіх своєю підтримкою.

Як відомо, Григорій Решетник - зразковий сім'янин. Разом з дружиною вони виховують трьох синів.

Нагадаємо, що Григорій Решетник розчулив щасливим кадром з сім'єю:"приклад чоловіка".

Ще Politeka писала, Решетник розповів про свій спосіб життя: "Люблю...".

Також Politeka повідомляла, що Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливако: "чекаю на проекті...".