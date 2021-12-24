Як передає Politeka.net, в Instagram Григорій Решетник поділився кадрами зі зйомок «Україна має талант». Він стояв на сцені і готувався до початку шоу. Телеведучий був одягнений у своєму стилі, позуючи в штанях, оригінальному піджаку і білих кросівках.
"Це Україна має талант", - коротко підписав фото ведучий
У коментарях йому залишили масу відгуків.
"Який стильний", "Ви прекрасний ведучий", «дуже чекаємо випуску», «який крутий», "Сцена неймовірно красива", - пишуть користувачі Мережі.
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В коментарях також відписалася дружина Решетника Христина, яка вирішила його підбадьорити.
"Боже, яка краса! Це твоя сцена. Коханий, вся країна чекає", - підписала фото з чоловіком Христина, розчуливши всіх своєю підтримкою.
Як відомо, Григорій Решетник - зразковий сім'янин. Разом з дружиною вони виховують трьох синів.
Нагадаємо, що Григорій Решетник розчулив щасливим кадром з сім'єю:"приклад чоловіка".
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