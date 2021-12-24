Як передає Politeka.net, MELOVIN запам'ятався як один з найскандальніших учасників «Танців з зірками». Він неодноразово сперечався з суддями проекту, а також вступив у публічний конфлікт з танцівницею Ілоною Гвоздьовою.
У себе в Instagram MELOVIN опублікував кадри з закритого концерту, показавши, як співає, лежачи на підлозі.
"Вже ЗАВТРА! Київ! Після підтвердження запрошення, ви дізнаєтеся час і місце проведення шоу", - звернувся артист до своїх шанувальників.
У коментарях фанати залишили своєму кумиру багато приємних слів.
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"Пристрасть, яку ви вкладаєте в свій виступ, невимовна», «коли на сцені проживаєш виступ кожною клітинкою. Як можна бути таким милим і ніжним і гарячим одночасно», "зустрінемося завтра, сподіваюся, обіймемося", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MELOVIN не зміг стримати емоцій в оточенні прихильниць, кадри: "тільки вперед".
Ще Politeka писала, Melovin після камінг-ауту похвалився кадрами з відпочинку з хлопцем і дівчиною: "Ох, і колоритний же!".
Також Politeka повідомляла, що MELOVIN засвітився на курорті в Домінікани з ефектною красунею: "це дівчина Мела?".