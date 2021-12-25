Як передає Politeka.net, 36-річна Оля Цибульська намагається приховувати своє особисте життя, оскільки її чоловік уникає публічності. При цьому вона регулярно показує у себе в Instagram сина Нестора, якого народила в 2015 році.

Незважаючи на те, що Цибульська не показує чоловіка в Instagram, іноді вона все ж говорить про нього, або публікує фото і відео з ним, не показуючи обличчя. В цей раз Цибульська похвалилася, що чоловік запросив її на вечерю в ресторан.

"Мусік запросив на вечерю. Каже - бери, що хочеш. Я беру, що хочу. Ось такі вам шуточки-прибауточки. 300 років нікуди не виходили", - пожартувала Цибульська.

Пізніше вона опублікувала кадри з кінотеатру, зазначивши, що після ресторану вони навіть пішли в кіно. Оля Цибульська розповіла, що вони з чоловіком побували на «Матриці», яка їй не дуже сподобалася.

"Я минулих серій майже не пам'ятаю, тому мені не зайшло", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла, як її «підставив» рідний син: «півроку я...».

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