Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка, екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка почала успішну сольну кар’єру після розпаду гурту, поділилася відеороликом, де вона співає вживу.

Так, Камінська емоційно виконала пісню російського співака Максима Фадєєва "Танцы на стеклах" вживу під акомпанемент відомого українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

"Я навіть не можу підібрати слова, щоб описати емоційний стан, коли грає Євген Хмара 🙏🏼❤️🔝 Кожна нота, кожен звук! Співати під його акомпанемент – це неймовірне відчуття ❤️ 🔝", - написала Слава Камінська.

У коментарях шанувальники написали, що Камінська гарно виконала пісню, але були й такі, хто зауважив, що з Вікторією Сміюхою в дуеті у неї виходило краще.

"Обожнюю просто😍", "Той випадок, коли Хмара затьмарює Сонце 😂", "Бракує, звичайно, Вікторії по голосу, вона витягувала", "Піднімала", "Чекаємо на ваш дует❤️❤️❤️", "У мене вже сльози потекли 😢😢😢 Як душевно до нотки...", "Вау🔥🔥🔥Які мурахи побігли 👏👏👏👏", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що Слава Камінська з "НеАнгелів" з новою зачіскою похвалилася блакитною шубою: "Я так давно шукала".

Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів" спантеличила вибором теми для дня народження сина: "А ваші діти дивилися...".

А ще Politeka повідомляла, що екс-"Неангел" Камінська похвалилася Осадчій своїм спонсором: "Витрачаю, більше, ніж заробляю".