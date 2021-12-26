Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая начала успешную сольную карьеру после распада группы, поделилась видеороликом, где она поет вживую.

Так, Каминская эмоционально исполнила песню российского певца Максима Фадеева "Танцы на стеклах" вживую под аккомпанемент известного украинского композитора, пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

"Я даже не могу подобрать слова, чтобы описать эмоциональное состояние, когда играет Евгений Хмара, каждая нота, каждый звук! Петь под его аккомпанемент – это невероятное чувство ❤️ 🔝", - написала Слава Каминская.

В комментариях поклонники написали, что Каминская хорошо исполнила песню, но были и такие, кто заметил, что с Викторией Смиюхою в дуэте у нее получалось лучше.

"Обожаю просто😍", "Тот случай, когда Хмара омрачает Солнце 😂", "Не хватает, конечно, Виктории по голосу, она вытягивала", "Поднимала", "Ждем ваш дуэт❤️❤️❤️", "У меня уже слезы потекли 😢😢😢 Как душевно к нотки...", "Вау", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что Слава Каминская из "НеАнгелов" с новой прической похвасталась голубой шубой: "Я так давно искала".

Напомним, что Каминская из "НеАнгелов" озадачила выбором темы для дня рождения сына: "А ваши дети смотрели...".

А еще Politeka сообщала, что экс-"НеАнгел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором: "Трачу больше, чем зарабатываю".