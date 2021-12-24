Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проекту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на сторінці шоу "Маска" опублікували нове відео. На кадрах показали моменти з грандфіналу шоу, де залишилися Скандал, Жираф і Мухомор.

"Скандал, Жираф або Мухомор? Хто стане переможцем найзагадковішого шоу країни? Трійка суперфіналістів протягом усього сезону дарувала фантастичні виступи. Чим вони здивують у фіналі шоу МАСКА? Дізнаємося вже цієї суботи, 25 грудня, о 21: 00 на @kanalukraina

Це буде вогненно!",- розповіли на акаунті.

Шанувальник шоу "Маска" гадають, хто може ховатися за персонажем "Скандал": "Скандал це Тіна Кароль", "Скандал може бути Тіна, у неї є пісня "Скандал", "У Скандалі Цибульська!", "Скандал моя любов! Сподіваюся ти переможеш! З 1 випуску я не знаю хто ти, і ще мільйон разів різні виступи дивилася😂, мої версії хто там: Оля Цибульська, Надя Мейхер, Олена Кравець, Слава Камінська, а може всі по черзі виступають".

Раніше повідомлялося, суперфінал шоу "Маска" змусив сперечатися українців, хто гідний перемоги: "Жирафа класна, але..."

Також, Каменських на шоу "Маска" влаштувала "парад" нарядів, який краще: "Круті, але найбільше..."

Politeka розповідала, фінал шоу "Маска" з Жирафою, Мухомором і Скандалом, в Мережі вже назвали переможця: "Однозначно"