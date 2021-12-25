63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка запам'яталася багатьом завдяки своїй грі, зараз не так активно відвідує різні заходи, проте завжди радує зовнішнім виглядом на кадрах.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Шерон Стоун зрідка радує різними кадрами зі своїх буднів. Найчастіше зірка робить акцент на повсякденні образи, а не на яскраві фото зі світських заходів.

Цього разу зірка показала сонячні кадри з відпочинку і порадувала теплим настроєм. І без макіяжу та безлічі фільтрів вона виглядала спокусливо і добре. При цьому багато хто відреагував на кадри Шерон дуже позитивно.

"Сподіваюся ваші святкові вихідні наповнені радістю і світлом! 🤍» - пише актриса.

Ось як реагують в мережі:

"Зі святом моя кохана людина і чудова актриса; повернуся до вас !!; Щасливих свят!! Ваше світло світить яскравіше, ніж будь-коли!; Ти просто чисте сонячне світло ❤️; з Різдвом, любов ❤️; З Різдвом і здоровим Новим роком .. дорога Шерон, так може не кожна жінка; чистий клас! Завжди красуня🔥; дорога Шерон! Це тому, що Ви так зробили!».

Також у себе в Instagram Шерон Стоун опублікувала відео, розчуливши мережу. Артистка наплювала на вік і скотилася з дуже високої гірки. Виглядала зірка дуже щасливою і натхненною.

Нагадаємо, що Шерон Стоун відчинила блузку, здивувавши мережу:"Уля-ля, несподівано".

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