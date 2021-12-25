Народна артистка України Ольга Сумська поділилася новою світлиною зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком та привітала шанувальників зі святом Різдва.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська акторка кіно та театру 55-річна Ольга Сумська поділилася новою світлиною зі своїм чоловіком 58-річним актором та телеведучим Віталієм Борисюком.

Так, Сумська одягнула довге сріблясте плаття, а Борисюк був у білій сорочці та в костюмі з цікавим принтом.

Ольга Сумська обняла чоловіка, а він її, та привітала шанувальників із Різдвом, яке католики святкують 25 грудня.

"З Катольцьким Різдвом, друзі! Вітаємо всіх, хто святкує сьогодні! Миру нам всім, взаєморозуміння!✋🏻🙏🏻❤️", - написала Народна артистка України.

У коментарях шанувальники артистів подякували за привітання.

"Дякую! Крепкого здоров’я Вам та щастя!💖🌺🌺🌺😘😘😘🎄⛄🙏", " Розкішні😍😍😍 Доброго вам Різдва та прекрасних новорічних свят🎄🎄🎄✨✨✨", " І Вас вітаю!Ви дуже красива пара!Щастя і кохання Вам!", " Шикарні 👏👏👏 А Ольга просто богиня🔥🔥🔥", " Шикарна жінка з таким вишуканим чоловіком🔥🔥 ВИ ПРЕКРАСНІ!❤️", " Дякую, Олю ! Навзаєм ! ❤️❤️", " Яка гарна пара!! І такі счастливі обличчя 😍😍😍 вас також зі святом,усього найкращого від щирого серця бажаю вам!!!!🙏🏻🙏🏻", " Красунчики наші !!!🤗", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що Сумська вирішила показати, як виглядала 30 років тому до шлюбу з Борисюком: "Дама без камелій".

Нагадаємо, що Нікітюк, Остапчук та інші відреагували на нагородження Сумської та Борисюка: "Є дива у світі".

А ще Politeka повідомляла, що 55-річна Сумська в маленькому боді і ботфортах довела, що не гірше молодих актрис: кадри.