Як передає Politeka.net, Ольга Сумська вважається досить відомою і затребуваною актрисою-в цьому році зірка не тільки відновила театральну діяльність, але і встигла знятися в декількох нових серіалах.

Ольга Сумська часто ходить в салон краси, проте зовсім не для того, щоб зробити уколи краси. Виконавиця обожнює домашні маски і різні косметичні засоби, тому користується ними максимально часто.

Також зірка ходить на пробіжки з домашнім улюбленцем вечорами і активно стежить за харчуванням. Як можна помітити на кадрах, навіть в простому боді і чорних ботфортах зірка буде виглядати дуже привабливо.

Раніше актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська показала, як вона виглядала, коли їй було 19 років. Варто відзначити, що телеведучій зараз 55 років.

"Це я стою мрійлива, 19-річна студентка театрального на студії Довженка... Фотограф підловив хороший момент... вийшла після кінопроби і загадую бажання... я дуже часто ходила на проби тоді... але режисери частіше на хороші ролі стверджували московських і прибатійських артисток. Одне - я завжди вірила в себе і була наполегливою..Та я і зараз така", — розповівши Ольга Сумська.

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