Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядала близько 30 років тому до шлюбу з Віталієм Борисюком.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. До цього вона була одружена з Євгеном Паперним.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська показала, як вона виглядала близько 30 років тому, до шлюбу з Віталієм Борисюком. Фото зроблено в театрі Лесі Українки, де актриса грала роль Мони у виставі "Дама без камелій".

"Дама без камелій, 1992 рік", - розповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показувала, як вона виглядала в 19 років, коли навчалася в університеті.

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