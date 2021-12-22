Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже більше ніж 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. До цього вона була одружена з Євгеном Паперним.
Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська показала, як вона виглядала близько 30 років тому, до шлюбу з Віталієм Борисюком. Фото зроблено в театрі Лесі Українки, де актриса грала роль Мони у виставі "Дама без камелій".
"Дама без камелій, 1992 рік", - розповіла Ольга Сумська.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показувала, як вона виглядала в 19 років, коли навчалася в університеті.
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