Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка театру, кіно і серіалів Ольга Сумська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася закулісними кадрами зі зйомок серіалу, на яких показала, як над нею попрацювали стилісти.

На кадрах в сторіс Ольга можна побачити спочатку в кріслі перукаря, який чаклує над її волоссям. Майстер, на ім'я Сергій стоїть позаду актриси і ледь потрапляє в кадр, він весь час поправляє її розкішні локони. До слова, артистка просто в захваті від своєї зачіски.

Також Сумська показала знімок, на якому вона при повному параді і в красивому світлі. Перед камерою вона з'явилася в стильному чорному піджаку, її волосся красиво укладені, а на обличчі акуратний макіяж і мила посмішка. Треба сказати, що актриса виглядає просто приголомшливо, молодо і свіжо.

"Зйомки серіалу Алмаз", - підписала кадр Ольга Сумська.

Нагадаємо, 55-річна Сумська в маленькому боді і ботфортах довела, що не гірше молодих актрис: кадри.

Як повідомляла Politeka, Сумська притулилася до відомого режисера і заінтригувала заявою: "Я навіть боюся...".

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