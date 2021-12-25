Як пише Politeka.net, у своєму Instagram дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна Сніжана часто ділиться з шанувальниками не тільки світлинами із чоловіком та дітьми, а й публікує особисті фотографії.
Цього разу Сніжана Бабкіна сфотографувалася на шикарному двоспальному ліжку в чорній сукні без бретельок. Дружина музиканта одягнула сріблясті сережки та зробила красивий макіяж.
Бабкіна розповіла про закінчення свого новорічного марафону, а також заінтригувала новою заявою.
"Спільнота людей, які мають намір помічати своє щастя! Свою винятковість! Своє призначення! Яка ж я вам вдячна! 🙏🏻
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А для тих, хто з різних причин не змогли бути присутніми у марафоні, у мене є новини! У нас вже є ДЕТАЛЬНА інформація про найближчі події! Починати нове завжди вчасно, і я готова вам у цьому допомогти!", - написала Сніжана Бабкіна.
У коментарях шанувальники зробили їй компліменти.
"Боже ❤️❤️❤️❤️ цариця 😍😍🔥🔥", " 😮😍👏🔥🙌❤️", " ❤️❤️❤️", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна налякала появою на публіці з бородою: несподівані фото.
Нагадаємо, що дружина Бабкіна приймає привітання з перемогою чоловіка: "Пишаюся".
А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін поруч з коханою дружиною поділився своєю радістю: "Вона знає".