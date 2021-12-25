Как пишет Politeka.net, в своем Instagram жена известного украинского певца Сергея Бабкина Снежана часто делится с поклонниками не только фотографиями с мужем и детьми, но и публикует личные фото.
На этот раз Снежана Бабкина сфотографировалась на шикарной двуспальной кровати в черном платье без бретелек. Жена музыканта надела серебристые серьги и сделала красивый макияж.
Бабкина рассказала об окончании своего новогоднего марафона, а также заинтриговала новым заявлением.
"Сообщество людей, намеренных ЗАМЕЧАТЬ свое счастье! Свою исключительность! Свое предназначение! Как же я вам благодарна!🙏🏻
А для тех, кто по различным причинам не смогли присутствовать в марафоне, у меня есть новости! У нас уже есть ПОДРОБНАЯ информация о ближайших событиях! Начинать новое - всегда вовремя, и я готова вам в этом помочь!", - написала Снежана Бабкина.
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В комментариях поклонники сделали ей комплименты.
"Боже ❤️❤️❤️❤️ царица 😍😍🔥🔥", " 😮😍👏🔥🙌❤️", " ❤️❤️❤️", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что жена Сергея Бабкина напугала появлением на публике с бородой: неожиданные фото.
Напомним, что жена Бабкина принимает поздравления с победой мужа: "Горжусь".
А еще Politeka сообщала, что Сергей Бабкин рядом с любимой женой поделился своей радостью: "Она знает".