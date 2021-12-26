Христина Решетник є дружиною відомого телеведучого Григорія Решетника, тому нерідко виставляє в Instagram яскраві фото і радує образами фанатів.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник часто показує з чоловіком різні фото в соціальній мережі Instagram і розповідає про їх відпочинок або щасливі моменти. При цьому дружина телеведучого не веде сторінку, як інші зірки.

В цей раз Ретешник вирішила привітати шанувальників з Різдвом і супроводила пост милим домашнім кадром в новорічному стилі.

Позувала Христина в червоному домашньому халаті, без укладок і макіяжу, зате з червоною шапкою. На тлі також можна помітити різні тематичні прикраси на ялинці позаду дружини телеведучого.

"Merry Christmas to everyone 🎄 🎁 🎊" - пише Христина.

У мережі відповідають:

"Красуня😍; Яка❤❤; Merry Christmas! Всього найкращого вашій родині! ❤ ️ ❤ ️ прекрасная; прекрасна!».

Також в Instagram Григорій Решетник поділився кадрами зі зйомок «Україна має талант». Він стояв на сцені і готувався до початку шоу. Телеведучий був одягнений у своєму стилі, позуючи в штанях, оригінальному піджаку і білих кросівках.

"Це Україна має талант", - коротко підписав фото ведучий

"Який стильний" « "Ви прекрасний ведучий», «дуже чекаємо випуску», «який крутий», "Сцена неймовірно красива", - пишуть користувачі Мережі.