Католицьке Різдво 25 грудня відзначають за традицією в колі сім'ї і з найближчими людьми - для відомого ресторатора і шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво це особливий день.

Як повідомляє Politeka.net, в цей один з найбільших релігійних свят люди діляться один з одним світлими емоціями і привітаннями з кращими побажаннями, радують діточок подарунками. Ектор Хіменес-Браво привітав українців з цим важливим святом з Харкова.

"З Католицьким Різдвом. Вітайте рідних і близьких. Нехай у вашому домі завжди панує мир і любов. Вже приготували кутю? Класичну або з іншим смаком?",- написав він під знімками в Instagram.

Ектор опублікував щасливий знімок біля великої новорічної красуні -ялинка прикрашена кулями і яскравими ліхтариками, красиво запаковані коробки з подарунками лежать поруч, чекаючи своїх адресатів.

Хіменес-Браво стоїть поруч у чорному кітелі, на його губах промениста посмішка.

Шанувальники тут же почали вітати Ектора Хіменеса-Браво, а також захопилися теплим знімком: "З Різдвом вас всього, всього самого найкращого вам", "Шикарна ялинка, а ви - це не обговорюється, з наступаючими вас і вашу сім'ю зі святами".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поскаржився на сильну втому, ледве відкриваючи очі.

Як Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво в елегантному костюмі трійці поділився щасливою подією в житті.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф» зізнався, як почувався після переїзд.