Дружина колишнього "Холостяка" Макса Михайлюка здатна зацікавити модними образами з фотосесій, вона досить швидко схудла після пологів і відразу приступила до роботи.

Відома модель і дружина колишнього "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун не раз доводила, що виглядає бездоганно всього через кілька місяців після народження дочки. Причому моделі підкреслює: вона не робила нічого особливого і сама не помітила, як швидко схудла.

У новій фотосесії модель підкреслила свої виразні форми. Причому чіткі лінії підборіддя, тонка талія, вдалий макіяж і пишний наряд ідеально гармоніювали, створюючи вигідний для Хлистун образ.

Сама вона часто не коментує свої кадри, надаючи шанувальникам можливість оцінити трендові образи самим:

«Це називається: оціни мої форми😘; Краса як вона є🔥; Гарна😍; Very beautiful 😍; Альо гарна 🔥; Дашка-красуня😍; Красуня🔥 все одно заздрю; Нереальна 🔥; Beauty 😍; Агонь!🙌; Красуня😍».

Раньше Даша вразила публіку своєю появою на світській вечірці. Кадри з заходу дівчина виклала у своєму Instagram.

На знімках видно, що модель вибрала для виходу довге чорне плаття цікавого фасону з глибоким вирізом, яке підкреслило струнку фігуру і довгі ноги. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж.

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