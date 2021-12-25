Зірки "Дизель Шоу" приготували новорічний подарунок для своїх шанувальників, і розкрив деякі дати, до чого варто приготуватися глядачам.

"Дизель Шоу" почав підкорювати глядачів з 2015 року, повідомляє Politeka.net. Хоча перший тур артистів виявився не дуже вдалим, вони не зупинилися.

Через рік плідної роботи "Дизель Шоу" зібрав два аншлаги поспіль. Артисти зараз улюблені публікою і отримали багато премій.

Кожен раз творці проекту намагаються чимось здивувати шанувальників, придумуючи щось нове. Зокрема, в цей новий рік людям покажуть концерт, який буде відрізнятися від попередніх.

"Феєрична прем'єра новорічної ночі! ✨ ☃ «Дизель Шоу» покаже грандіозний концерт, і навіть більше!😉

Команда підготувала справжній мюзикл для своїх глядачів із захоплюючими постановками і запаморочливими трюками!💪 ",- написали автори поста в Instagram.

На фото позував артист Єгор Крутоголов з дітьми.

"З нетерпінням чекаємо повний випуск і на YouTube ❤️", "🎉🎉🎉🍾🍾🍾❄️", "Це, так)) Обов'язково буду дивитися)))🔥 🔥 🔥", " дуже чекаю 😍", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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