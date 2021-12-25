"Дизель Шоу" почав підкорювати глядачів з 2015 року, повідомляє Politeka.net. Хоча перший тур артистів виявився не дуже вдалим, вони не зупинилися.

дизель шоу, скрін

Через рік плідної роботи "Дизель Шоу" зібрав два аншлаги поспіль. Артисти зараз улюблені публікою і отримали багато премій.

Кожен раз творці проекту намагаються чимось здивувати шанувальників, придумуючи щось нове. Зокрема, в цей новий рік людям покажуть концерт, який буде відрізнятися від попередніх.

"Феєрична прем'єра новорічної ночі! ✨ ☃ «Дизель Шоу» покаже грандіозний концерт, і навіть більше!😉

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Команда підготувала справжній мюзикл для своїх глядачів із захоплюючими постановками і запаморочливими трюками!💪 ",- написали автори поста в Instagram.

На фото позував артист Єгор Крутоголов з дітьми.

"З нетерпінням чекаємо повний випуск і на YouTube ❤️", "🎉🎉🎉🍾🍾🍾❄️", "Це, так)) Обов'язково буду дивитися)))🔥 🔥 🔥", " дуже чекаю 😍", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, актори "Дизель шоу" Глущенко і Крутоголов здивували виглядом в однаковому одязі

Як повідомляла Politeka, в Крутоголов з "Дизель шоу" приголомшив, показавши свою дружину і дітей

Також Politeka писала, що у "Дизель Шоу" висміяли таксистів та їхніх пасажирів на Новий Рік