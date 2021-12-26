Відома шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла українцям про користь особливого виду капусти та сказала, як правильно її називати.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка стала переможницею 3 сезону шоу "Мастер Шеф", а після навчання у Парижі повернулася в Україну та стала суддею цього популярного проєкут, часто публікує фото та відео і ділиться корисними рецептами.

Цього разу Мартиновська вирішила розповісти українцям про користь незвичайної капусти та розкрила, як її правильно називати.

"Насправді, можна говорити і бок-чой і пак-чой. Це різновид капусти, але незвичайної, адже бок-чой – це капуста, яка росте без качана. У Східних країнах її відносять до салату, хоча за смаком і текстурою вона зовсім не схожа на салат", - розповіла Ольга.

Також суддя "Мастер Шеф" зазначила, що ця капуста дуже корисна, адже багата на лізин, який є фундаментом для побудови білків.

"Якщо ви будете багато їсти бок-чою, то зможете легко наростити м’язову тканину", - пояснила Мартиновська.

Шанувальники подякували за корисну інформацію, але були й такі, хто попросив Ольгу Мартиновську трохи менше жестикулювати.

"Дякую🌺Будемо знати👍", " Дуже цікава інформація! 🔥🔥🔥🔥", " Обожнюю цей вид капусти)) от тільки ніяк не можу виростити такий красивий качанчик)", " Оля, Ви дуже позитивна і тепла, але трошки менше рухів і жестикуляції , з повагою до Вас❤️", - написали в Мережі.

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