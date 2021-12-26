Співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з артистом Володимиром Дантесом, у вільний від зйомок час любить вести сторінку в Instagram і показувати себе справжню, без пафосу і фільтрів.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз зайнята на зйомках нового сезону пісенного шоу, тому багато часу проводить на майданчику. Сьогодні у артистки видався вихідний, тому вона вирішила довше поніжитися в ліжку.

Однак при цьому зірка не втрачала свого почуття гумору і повеселила не тільки заспаним обличчям, виблискуючи посмішкою без фільтрів. Надя також показала і свій недолік, її шкіра "постраждала" від висипань, але артистка не засмутилася. Вона сама вирішила над цим пожартувати.

Лежачи в ліжку і ніжачись у своїй піжамі перед камерою, Надя показала висипання і підмітила:

"Всім гарного дня від мене і мого прища!"побажала Надя і посміялася.

Раніше на інших Сторі Надя з'явилася в чорному топіку і лосинах, а доповнила образ кросівками. Зірка стояла перед дзеркалом і показувала ефектну фігурку. Після цього Дорофєєва зробила збільшення і показала себе більш крупним планом. Як можна помітити, у артистки під очима були патчі.

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