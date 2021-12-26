Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз зайнята на зйомках нового сезону пісенного шоу, тому багато часу проводить на майданчику. Сьогодні у артистки видався вихідний, тому вона вирішила довше поніжитися в ліжку.
Однак при цьому зірка не втрачала свого почуття гумору і повеселила не тільки заспаним обличчям, виблискуючи посмішкою без фільтрів. Надя також показала і свій недолік, її шкіра "постраждала" від висипань, але артистка не засмутилася. Вона сама вирішила над цим пожартувати.
Лежачи в ліжку і ніжачись у своїй піжамі перед камерою, Надя показала висипання і підмітила:
"Всім гарного дня від мене і мого прища!"побажала Надя і посміялася.
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Раніше на інших Сторі Надя з'явилася в чорному топіку і лосинах, а доповнила образ кросівками. Зірка стояла перед дзеркалом і показувала ефектну фігурку. Після цього Дорофєєва зробила збільшення і показала себе більш крупним планом. Як можна помітити, у артистки під очима були патчі.
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